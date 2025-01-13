В Петербурге москвич на иномарке протаранил припаркованные машины и скончался

Накануне на Московском проспекте в Санкт-Петербурге произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает «Бриф24» .

43-летний москвич, находясь за рулем, наехал на припаркованные автомобили и погиб. Следственные органы начали проверку по факту происшествия.

Мужчина был за рулем Mazda СХ-5. Он потерял контроль над управлением и столкнулся с припаркованными у правого края проезжей части машинами: Mitsubishi Pajero Sport и BMW 630.

Водитель был доставлен в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти. Он скончался в медицинском учреждении.