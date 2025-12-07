В Петербурге машина пробила ограждение и вылетела в Неву
На 21-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге утром в воскресенье легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в реку Неву, сообщает «Фонтанка».
По информации ГУ МЧС РФ по Северной столице, сообщение об инциденте поступило в 04:46. Легковой автомобиль пробил ограждение, снес дорожный знак, после чего вылетел в реку.
В результате ЧП один мужчина пострадал и еще один погиб.
Сейчас на набережной Невы лежит труп. Утонувшую машину еще не достали.
