сегодня в 10:43

В Петербурге машина пробила ограждение и вылетела в Неву

На 21-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге утром в воскресенье легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в реку Неву, сообщает «Фонтанка» .

По информации ГУ МЧС РФ по Северной столице, сообщение об инциденте поступило в 04:46. Легковой автомобиль пробил ограждение, снес дорожный знак, после чего вылетел в реку.

В результате ЧП один мужчина пострадал и еще один погиб.

Сейчас на набережной Невы лежит труп. Утонувшую машину еще не достали.

