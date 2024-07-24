В Петербурге людей эвакуировали из-за пожара на бульваре

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Пять человек эвакуировали с места пожара на Брестском бульваре в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга днем 24 июля произошел пожар. Из-за возгорания с места ЧП пришлось эвакуировать пять человек, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Сигнал о пожаре на Брестском бульваре поступил на диспетчерский пульт в 11:53. Огнем была объята комната и балкон, пламя распространилось на 22 квадратных метра.

Пожар ликвидировали почти за 40 минут с момента поступления сигнала о ЧП. Информации о пострадавших не поступало, указали в чрезвычайном ведомстве.

Из опасной зоны эвакуировали 5 человек. В ликвидации возгорания на Брестском бульваре участвовали 15 спасателей на трех спецмашинах.