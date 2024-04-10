В Петербурге иномарка разом сбила молодую девушку и 52-летнего велосипедиста

В Санкт-Петербурге 31-летний автомобилист сбил велосипедиста и девушку, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. По словам водителя иномарки, он отвлекся и не заметил, как вырулил на красный сигнал светофора, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на местный главк МВД.

Автоавария случилась утром 10 апреля в Московском районе. Мужчина на Mitsubishi ехал по Московскому проспекту по курсу улицы Типанова, где сбил 21-летнюю девушку и 52-летнего велосипедиста. В этот момент пострадавшие шли по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП водитель признался, что отвлекся и не оценил ситуацию на дороге, проехав на «красный». Пострадавших мужчину и девушку пришлось госпитализировать, после оказания медицинской помощи их отпустили по домам.

По факту произошедшего проводится полицейская проверка.