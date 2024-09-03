В Петербурге ехавший на красный свет подросток-самокатчик попал под автобус

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В Петербурге автобус переехал 15-летнего самокатчика на пешеходном переходе

Школьник пострадал в ДТП с пассажирским автобусом в Невском районе Санкт-Петербурга. По данному факту полиция инициировала проверку, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как рассказали в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, автобус наехал на подростка на пешеходном переходе рядом с жилым домом на улице Дмитрия Устинова.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель автобуса МАЗ сбил 15-летнего электросамокатчика, который хотел пересечь «зебру» на запрещающий сигнал светофора.

Ученику 9 класса потребовалась госпитализация. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.