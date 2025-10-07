В Петербурге девушка ударила туристическим ножом мужчину, не желая знакомиться

Неудачное знакомство с девушкой закончилось для мужчины серьезным ранением, нанесенным ножом. В отношении 22-летней жительницы Выборского района возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры .

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга уже утвержден обвинительный акт в отношении 22-летней жительницы этого района. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Предварительно известно, что все произошло в ночь на 18 июля 2025 года возле Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе. Там потерпевший заметил одиноко сидящую девушку в нетрезвом виде и решил с ней познакомиться, но в итоге разговор быстро перерос в ожесточенный конфликт, в ходе которого обвиняемая достала нож и нанесла им не менее двух ударов потерпевшему, после чего покинула место происшествия.

Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение по существу в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

