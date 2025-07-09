В Петербурге 60-летний пассажир не договорился об остановке и вышел в окно

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 60-летний мужчина, который выломал окно в трамвае, когда водитель отказался совершать остановку вне расписания. Ранее немолодой фигурант признал свою вину и возместил местному ГУП «Горэлектротранс» 30 000 рублей, сообщает NewsAlert .

Инцидент произошел еще 14 февраля. Петербуржец ехал на трамвае № 21 и захотел срочно выйти в неположенном месте, однако шофер отказался совершать остановку. Мужчина начал громко ругаться, после чего выбил окно трамвая ногой и через него покинул салон.

Позже мужчину задержали, он признался в содеянном. В отношении горожанина возбудили уголовное дело о вандализме.

Рассмотрением дела займется Выборгский районный суд Петербурга.