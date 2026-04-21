В Перми поймали серийного насильника

Мужчина 1975 года рождения обвиняется в совершении трех преступлений против половой свободы, неприкосновенности и с использованием оружия. Он орудовал в 2014-2015-х в Перми, сообщается на сайте СУ СК России по региону .

Мужчину обвиняют по части 1, 2, 4 («Насильственные действия сексуального характера») статьи 132 и части 2 статьи 162 («Разбой»).

В октябре 2014 года в Мотовилихинском районе Перми неизвестный на улице под угрозой ножа потребовал у девушки отдать ему деньги. Пострадавшая сказала, что материальных средств у нее нет. Затем мужчина надругался над ней и убежал.

В январе 2015 года в Индустриальном районе Перми неустановленный мужчина зашел за несовершеннолетней в квартиру. Затем совершил с действия сексуального характера и сбежал.

В июле 2015 года на Егошихинском кладбище в Свердловском районе Перми мужчина, угрожая убийством, надругался над девушкой. Затем сбежал.

Силовики выяснили, что все преступления, предположительно, совершил один и тот же мужчина. В апреле 2026 года фигуранта нашли и задержали.

В прошлом мужчина уже сидел в колонии за убийства. Его заключили под стражу. Он мог совершить и другие преступления.

