В Перми многодетная мать со своим мужем работали кладменами в наркошопе

Baza: в Перми многодетная мать со своим мужем продавала героин в наркошопе

В Перми мать четверых детей вместе с супругом начали работать в наркошопе. Их задержали в первую же «смену», и теперь могут отправить в тюрьму на срок до 20 лет, сообщает Baza .

32-летнюю Яну арестовали 10 февраля. В момент встречи с полицией девушка делала закладку. При себе у нее обнаружили еще семь свертков. В них находился героин.

На допросе выяснилось, что у Яны четыре ребенка. Денег на их содержание девушке не хватало. Поэтому 10 февраля она наткнулась на объявление в соцсетях о «работе» кладменом в наркошопе.

Многодетная мать написала координатору. Он отправил адрес тайника с 30 свертками с героином. Девушке нужно было забрать «товар» и разместить его по 10 штук в разных районах Перми.

Чтобы справиться поскорее, Яна привлекла к «работе» супруга. Она дала ему 20 свертков с наркотиком.

Их мужчина должен был спрятать в Свердловском и Индустриальном районах Перми. Сама женщина отправилась на улицу Крупской. Там она хотела разместить «закладку», но ее арестовали силовики. В смартфоне девушки правоохранители обнаружили снимки с местами закладок.

Квартиру Яны обыскали. Также полицейские задержали и супруга женщины — 45-летнего Дмитрия. В его смартфоне тоже обнаружили фотографии и координаты закладок.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России — «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере». Их могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.