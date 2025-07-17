В Перми бизнесмен напал на сотрудницу налоговой из-за отказа показать документы

В Перми предприниматель напал на сотрудницу налоговой служба из-за того, что та отказалась предоставлять ему документы, содержащие служебную информацию о его нарушениях в ведении бизнеса, сообщает «Царьград» .

Ленинский районный суд города уже рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена Александра. В пресс-службе суда уточнили, что он является владельцем гостиничного комплекса в Пермском крае.

«Пермского предпринимателя вызвали в налоговую инспекцию с целью предупреждения о последствиях предоставления неверной отчётности, а также ответственности за неуплату налогов. В ходе беседы бизнесмен получил протокол, с которым должен был ознакомиться на месте. Предприниматель увидел на столе материалы по его финансовой деятельности и решил их сфотографировать на свой мобильный телефон», — заявили в районном суде.

Далее инспектор налоговой отказала ему в доступе к этой закрытой информации, но мужчина проигнорировал слова сотрудницы. Женщина предприняла попытку вернуть документы, но Алексей не сдержал своих эмоций и ударил несколько раз налоговика локтем по руке. В результате на него было заведено уголовное дело.

На судебном заседании предприниматель не признал свою вину. Он заявлял, что лишь имел намерение ознакомиться с необходимыми ему документами и совсем не хотел причинять вред сотруднице. Однако Ленинский районный суд признал бизнесмена виновным в насилии в отношении представителя власти. На данный момент агрессору назначен штраф в размере 190 тыс. руб.