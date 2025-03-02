В Перми агрессивный мужчина избил жену и попытался утопить сына

Агрессивный житель Перми избил супругу и малолетнего сына, а затем предпринял попытку утопить ребенка. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Солдатова. На опубликованных кадрах видно, как мальчик в пижаме выбегает из подъезда. Следом выходит отец, который громко ругается и преследует ребенка. Мальчик плачет и просит больше его не бить.

Спас пострадавшего неравнодушный прохожий. Он не позволил отцу забрать ребенка и отвести домой. Мужчина и другие жильцы дома завели плачущего мальчика в соседний подъезд, чтобы он не замерз.

Правоохранительные органы проводят проверку про факту случившегося.

Ранее многодетная мать из Волгограда получила переломы после ссоры с мужем. При этом сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело.