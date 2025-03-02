В Перми агрессивный мужчина избил жену и попытался утопить сына
Фото - © Медиасток.рф
Агрессивный житель Перми избил супругу и малолетнего сына, а затем предпринял попытку утопить ребенка. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Солдатова. На опубликованных кадрах видно, как мальчик в пижаме выбегает из подъезда. Следом выходит отец, который громко ругается и преследует ребенка. Мальчик плачет и просит больше его не бить.
Спас пострадавшего неравнодушный прохожий. Он не позволил отцу забрать ребенка и отвести домой. Мужчина и другие жильцы дома завели плачущего мальчика в соседний подъезд, чтобы он не замерз.
Правоохранительные органы проводят проверку про факту случившегося.
Ранее многодетная мать из Волгограда получила переломы после ссоры с мужем. При этом сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело.