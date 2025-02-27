«Сама виновата»: многодетная мать из Волгограда получила переломы после ссоры с мужем

Женщина оказалась в больнице с переломами после ссоры с мужем в Волгограде

Многодетная мать из города-спутника Волгограда — Волжского — оказалась в больнице после того, как поссорилась с мужем. Тот уверяет, что не бил женщину, а она сама виновата в переломах, сообщает V1.RU .

По словам Натальи Б., четыре года назад она вышла замуж и родила мужу дочь. Также у женщины было двое детей от предыдущего брака. Однако новые отношения оказались несчастливыми, супруги разъехались, но не стали расторгать брак.

Женщина рассказала, что 19 декабря муж приехал к ней, чтобы увидеться с дочерью. По словам Натальи, как только мужчина зашел на порог, он стал оскорблять ее, причем это слышали дети. Он также стал намекать на неверность супруги.

Наталья, как она утверждает, не выдержала и замахнулась на мужа, чтобы дать ему пощечину. Тот, по ее словам, схватил ее за руку и выкрутил в обратную сторону. Затем он ударил женщину ладонью по лицу. Наталье понадобилась помощь врачей.

В больнице у нее выявили переломы пястных костей, ей наложили гипс. После этого потерпевшая обратилась в полицию, но дело там не стали возбуждать. В полицейских материалах указано, что причина перелома — воздействие тупого твердого предмета.

Муж Натальи утверждает, что женщина сама виновата, потому что она якобы била его во время семейной ссоры и из-за этого сломала два пальца. По его словам, он выставил руку, о которую Наталья ударилась. При этом старший сын женщины заявил, что видел, как мужчина схватил его мать за руку.

Ранее агрессивный мужчина избил пожилую женщину в подъезде в Башкирии. По словам жителей дома, иногда неадекват ходит с битой и тесаком, пугая соседей.