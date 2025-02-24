Агрессивный мужчина избил пожилую женщину в подъезде в Башкирии

«112»: мужчина избил ногами пожилую женщину в подъезде в Башкирии

Агрессивный мужчина напал на пожилую женщину в подъезде и избил ногами. Инцидент случился в башкирском городе Октябрьский на улице Кортунова, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Мужчина сначала ударил соседку, а потом перекинулся на пожилую женщину, которая увидела избиение. Агрессор несколько раз пнул пострадавшую ногами и оскорбил. Она упала.

По словам жителей подъезда, мужчина держит в страхе целый дом. Он часто ведет себя агрессивно.

По подъезду иногда ходит с битой и тесаком. Один раз даже пытался выбить двери соседям, добавляется в статье.

На агрессивного мужчину регулярно подают жалобы в полицию. Однако дебошир мстит тем, кто жалуется на него правоохранителям.

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