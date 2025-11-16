сегодня в 05:38

В перестрелке в Канзасе четверо силовиков США получили ранения

В штате Канзас произошла перестрелка, в результате которой четверо американских силовиков получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Сотрудники офиса шерифа и полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о домашнем насилии, после чего началась стрельба.

Состояние пострадавших силовиков оценивается как нестабильное.

Устроивший стрельбу скончался от ран.

Ранее в городе Монтгомери в штате Алабама (США) несколько человек открыли огонь, в результате происшествия двое погибли, еще 12 человек пострадали.

