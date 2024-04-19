В Париже задержали угрожавшего взорвать посольство Ирана мужчину

AFP: в иранском посольстве в Париже задержали мужчину с гранатой на поясе

В парижском метро временно приостановили работу шестой линии из-за угроз мужчины с гранатой на поясе взорвать посольство Ирана с целью мести за брата, пишет РБК со ссылкой на BFM TV и AFP.

По предварительной информации, грозивший взрывом в посольстве Ирана пришел в консульский отдел в 12:00 по московскому времени, затем снял пальто, чтобы присутствующие увидели гранату и пояс со взрывчаткой.

Свидетели утверждают, что неизвестный заявлял о намерении все взорвать, чтобы отомстить за смерть брата. Как именно погиб родственник мужчины, не уточняется.

Через какое-то время местной полиции удалось задержать злоумышленника. В ходе проверки выяснилось, что на самом деле взрывчатки у него не было. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.