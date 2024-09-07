В Острогожском районе Воронежской области объявили режим ЧС после падения дрона

На территории Острогожского района Воронежской области, где этой ночью начался пожар около взрывоопасных объектов и началась детонация, власти объявили режим ЧС, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью в Острогожском районе из-за упавшего беспилотника возникло возгорание. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы. Началась детонация.

Он уточнил, что жителей одного из населенных пунктов эвакуируют. Для них организовали пункты временного размещения, работают автобусы для перевозки людей.

«Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, никто из гражданских в инциденте не пострадал. Ущерб можно будет оценить только после полной ликвидации последствий пожара и детонации.