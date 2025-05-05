В Орске загорелся завод «Синтезспирт»

Завод «Синтезспирт» загорелся в Орске. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные завершают тушение пожара и проливают сгоревшие конструкции.

Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. По предварительной информации, в результате происшествия пострадала 35-летняя женщина.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. К ликвидации ЧП привлекли 39 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники.