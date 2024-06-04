В Орловской области задержали банду экс-«вагнеров», работавших с наркошопами

Полицейские задержали в Орловской области членов преступной группы, которая состояла из бывших «вагнеров». ОПГ занималась вымогательством для наркошопов и забирала у пострадавших авто и квартиры, сообщает Baza .

В ноябре прошлого года банда вымогала у жителя Орла 55 тыс. рублей, которые он якобы был должен наркошопу. Денег у жертвы не было, тогда он под угрозами написал расписку, что безвозмездно отдает свою иномарку Audi А6.

Через месяц бандиты потребовали 50 тыс. рублей с 24-летнего молодого человека. Он согласился отдать указанную сумму, когда злоумышленники достали охотничий нож, топор и самодельный пистолет с глушителем.

Также в январе этого года члены ОПГ пришли домой к местному жителю, который работал наркокурьером и якобы задолжал наркошопу. Угрожая жертве двухсторонним топором и дубинкой, они заставили его уговорить свою мать переписать на бандитов квартиру в Орле. Сделку официально оформили у нотариуса, а жилье после этого продали.

Задержанные не общались по открытым каналам, они шифровались. У ОПГ была строгая конспирация. Группа проработала около года.

Полиция совместно со специалистами спецслужб задержала четырех бандитов. Их арестовали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство».