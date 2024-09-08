В Орловской области бизнесмен похитил из храма известного священнослужителя

В Орловской области местного предпринимателя подозревают в похищении схиархимандрита Илия, который в настоящее время является одним из почитаемых церковных старцев, сообщает Mash .

Инцидент произошел в ночь на 5 сентября. Неизвестные приехали к храму «Спорительница хлебов» в деревне Сабуровские Выселки, а затем вынесли священнослужителя, посадили в автомобиль и скрылись. Главным подозреваемым стал местный предприниматель Геннадий Цурков.

По версии правоохранительных органов, причиной преступления мог стать выкуп или личный конфликт. Бизнесмен был помощником схиархимандрита, с которыми они открыли фонд, собирающий средства на строительство духовного центра «Вятский Посад».

Накануне сотрудники полиции задержали Цуркова в Орловской области и доставили в столицу, где мужчина был арестован.

Схиархимандрит Илия (Алексей Ноздрин) — священнослужитель РПЦ, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник патриарха Московского Кирилла. Священнослужитель является почетным жителем Орловской области.