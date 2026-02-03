В Оренбурге полицейского задержали за передачу секретных данных преступной группе

Заместителя начальника уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» задержали сотрудники УФСБ по Оренбургской области по подозрению в передаче государственной тайны организованной преступной группе в январе 2025 года, сообщает 56orb.ru .

Сотрудники УФСБ России по Оренбургской области задержали заместителя начальника отдела уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское». По данным спецслужбы, в январе 2025 года полицейский передал сведения, составляющие государственную тайну, членам преступной группы, которая вымогала деньги у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В полиции сообщили, что назначена служебная проверка.

«В случае подтверждения вины сотрудник понесет наказание в соответствии с законом», — прокомментировали в региональном УМВД.

Ранее в Оренбурге уже задерживали сотрудников полиции по подозрению в совершении преступлений. Среди них — замначальника отдела Шафхат Шамшаев, полицейский Денис Файзуллин и начальник отдела УБЭП Руслан Абдулин, которых суд отправил под стражу по разным уголовным делам. Также был задержан замначальника отдела по вопросам миграции Алексей Ханжин, которого подозревают в получении взятки.

