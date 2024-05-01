В окрестностях Улан-Удэ потушили пожары на площади 16,8 тыс кв м Происшествия сегодня в 08:29 Фото - © Медиасток.рф

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал, что все возгорания на территории и в окрестностях города Улан-Удэ, которые зафиксировали в ночь с 30 апреля на 1 мая из-за обрыва электросетей, потушили на площади 16,8 тыс. кв. м, сообщает ТАСС.

По словам Цыденова, в ходе происшествия никто не пострадал, службы обследуют территории. «В результате ночного пожара в СНТ „Кирпичник“ Заиграевского района на 28 участках уничтожено огнем 17 строений (из них 12 заброшенных, 5 эксплуатируемых). Постоянно проживающих людей нет. Общая площадь пожара составила 16,8 тыс. кв. м». Алексей Цыденов Глава Республики Бурятия Предварительно, пожар возник из-за схлеста электропроводов. Всего на территории Улан-Удэ за ночь произошли десять возгораний. Пострадавших не зафиксировали.