В квартире Сарова обнаружили обезглавленную женщину и труп мужчины

Тела 78-летнего мужчины, получившего ножевые ранения, и 77-летней женщины, лишенной головы, были найдены 4 декабря в одной из квартир на проспекте Ленина в Сарове. Руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет предоставлен отчет о прогрессе в расследовании убийства двух пожилых людей, сообщает ИА «Время Н».