В квартире Сарова обнаружили обезглавленную женщину и труп мужчины
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Тела 78-летнего мужчины, получившего ножевые ранения, и 77-летней женщины, лишенной головы, были найдены 4 декабря в одной из квартир на проспекте Ленина в Сарове. Руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет предоставлен отчет о прогрессе в расследовании убийства двух пожилых людей, сообщает ИА «Время Н».
Мужчина является инвалидом. Пенсионерка пришла к нему, чтобы предоставить социальную помощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области предоставить отчет о ходе расследования и обстоятельствах, которые будут установлены.