В Одинцове жильцы элитной многоэтажки пострадали от женщины в маске клоуна

Жители одной из элитных многоэтажек страдают от действий женщины, которая в маске клоуна разрисовала двери одной из квартир краской из баллончика, пишет Telegram-канал Mash .

Известно, что женщина не в первый раз терроризирует соседей. В начале нулевых годов она занималась изгнанием нелегалов из Молдавии, но теперь переключилась на живущие по близости семьи.

По словам пострадавших, женщина неоднократно меняла замки в общих дверях на лестничных клетках. Она периодически развешивает по подъезду обнаженные фотографии и творит другие необъяснимые хулиганские действия.

Последняя выходка горожанки попала на видео. Она подошла к двери чужой квартиры в костюме клоуна, подняла взгляд на камеру, установленную в подъезде, немного краски распылила на объектив, затем на дверь и дверную ручку, после чего ушла.