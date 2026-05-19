В Одинцове выявили 91 мигранта с нарушениями закона

Сотрудники ОМОН «Русич» оказали силовую поддержку полиции во время рейда на производственных объектах и в местах проживания иностранцев в Одинцове. В ходе проверки выявили 91 человека, нарушившего миграционное законодательство, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В ходе рейда правоохранители выявили 91 иностранного гражданина, находящегося в России с нарушением миграционного законодательства. В отношении владельцев двух хостелов проводится проверка по факту организации незаконной миграции.

В росгвардии подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия проходят регулярно. Они направлены на обеспечение общественной безопасности, контроль соблюдения законодательства и поддержание правопорядка в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.