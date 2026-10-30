В Одинцове тушат пожар на площади 780 квадратных метров

Пожарные тушат четыре автомобиля, деревянные паллеты и два ангара в промзоне Одинцова. Сообщение о возгорании поступило 30 октября в 14:46, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение о пожаре в промзоне Одинцова поступило в пятницу, 30 октября, в 14:46. Прибывшие пожарные установили, что горят четыре автомобиля, деревянные паллеты и два ангара. Площадь пожара составляет 780 кв. м.

На месте работают специалисты аварийно-спасательного формирования, сотрудники полиции и МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Жителей просят не приближаться к месту пожара и не мешать работе экстренных служб.

С начала года в Московской области произошло 9716 пожаров, в которых погибли 283 человека и еще 323 получили травмы. За аналогичный период прошлого года в регионе зафиксировали 12 350 пожаров, 267 погибших и 312 пострадавших.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.