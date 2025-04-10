В Обнинске началась стрельба при попытке нападения на ДПС

В Обнинске Калужской области мужчина пытался атаковать сотрудников дорожной полиции. Двум силовикам пришлось отбегать от злоумышленника и стрелять в воздух, сообщает Baza .

Агрессором, по предварительным данным, оказался гражданин Белорусии. Мужчина привлек внимание постовых из-за того, что находился за рулем с признаками опьянения. Дорожные полицейские попытались его задержать, однако злоумышленник решил их атаковать.

Правоохранителям пришлось минимум дважды стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебошира. Сейчас нарушитель спокойствия задержан.

По данным издания, злоумышленник был вооружен пистолетом, когда попытался атаковать полицейских.

Ранее в Чечне 17-летний юноша напал с ножом на дорожных полицейских. Налетчика уничтожили ответным огнем.