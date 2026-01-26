В Новоуральске раскрыли дело об убийстве двухмесячного ребенка его же отцом

В Новоуральске Свердловской области будут судить местного жителя, которого обвиняют в убийстве его двухмесячного сына. Молодому человеку, родившемуся в 2001 году, предъявлено обвинение по статье 105, части 2, пункту «в» УК РФ — предумышленное лишение жизни несовершеннолетнего, находящегося в очевидно беспомощном положении, сообщает Свердловская полиция .

По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 22 октября 2025 года. Тогда обвиняемый находился в квартире, расположенной на улице Первомайской в Новоуральске.

Из-за возникшей личной неприязни к своему двухмесячному сыну, который плакал и проявлял беспокойство, он нанес младенцу несколько ударов рукой, в том числе в область головы. В результате этих действий ребенок получил травму головы, несовместимую с жизнью, и умер на месте происшествия.

«Обвиняемый по имени Олег ранее к уголовной ответственности не привлекался. На момент этого кошмарного злодеяния он работал в одной из коммерческих организаций машинистом оборудования. После того, как в дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о том, что смерть младенца носит криминальный характер, к работе с предполагаемым подозреваемым приступили сыщики уголовного розыска МУ МВД России по ЗАТО город Новоуральск и поселок Уральский. Они и помогли нашим коллегам из регионального СК России довести расследование до логического завершения. За содеянное обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге уголовное дело раскрыли и уже передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит реальный срок лишения свободы.

