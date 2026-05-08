В Сергиево-Посадском округе достраивают детсад на 280 мест

Строительство детского сада на 280 мест завершают в микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского округа. Подрядчик приступил к благоустройству территории, открыть учреждение планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Сейчас на площадке работают 45 человек и задействованы четыре единицы техники.

В здании площадью 4,7 тыс. кв. м завершена чистовая отделка помещений, ведется пусконаладка инженерных систем. Одновременно подрядчик выполняет монтаж опор наружного освещения, устраивает проезды и тротуары, готовит основания для детских и спортивных площадок.

В трехэтажном здании разместят 11 групп со спальными зонами, спортивный и музыкальный залы, просторный вестибюль и раздевалки. Также предусмотрены медицинский блок, пищеблок полного цикла, административные помещения и пост охраны. На территории оборудуют игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую зоны.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.