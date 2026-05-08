В Серпухове 18 мая пройдет финал фестиваля «Неупиваемая Чаша»
Гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса православной музыки «Неупиваемая Чаша» состоится 18 мая в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Жюри определит обладателя гран-при среди лауреатов первой степени, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2026 году на участие в фестивале поступило 69 заявок, из которых жюри отобрало 32 победителя. Отборочный тур прошел в апреле в заочном формате. Участники направляли видеозаписи выступлений, которые оценивали эксперты.
