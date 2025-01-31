В Новосибирской области задержали мужчину за нападение на пассажиров поезда
Мужчина напал с ножом на двух пассажиров в поезде Томск—Адлер
Мужчина ранил ножом двух пассажиров в поезде Томск—Адлер, его задержали, сообщила официальная представитель МВД России Ирина Волк.
Агрессивный пассажир ударил ножом своих попутчиков — мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, полицейские задержали подозреваемого.
Пострадавшие госпитализированы. Против напавшего возбуждено уголовное дело.
О причинах инцидента не сообщается.