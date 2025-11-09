сегодня в 05:59

В Новосибирской области в ДТП погибли 6 человек, в том числе трое детей

В Новосибирской области легковая ВАЗ-21099 столкнулась с грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли 6 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, 9 ноября в 04.30 (00.30 мск) ВАЗ-21099 на 139-м км автодороге Р-255 «Сибирь» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии скончались скончались водитель, мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб инвалид-колясочник. Он ехал в инвалидном кресле по проезжей части.

