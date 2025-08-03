В Новосибирской области устроили перестрелку, погиб 19-летний парень

3 июня в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области пьяные двое мужчин и женщина устроили стрельбу на стоянке машин. Была ранена 14-летняя девочка и убит 19-летний парень, предполагаемых виновников задержали, сообщается на сайте СУ СК России по региону .

Один из нетрезвых мужчин использовал огнестрельное оружие.

По данным Ura, девушку увезли в больницу, а парень скончался на месте. Перед этим между нападавшими и потерпевшими возник конфликт. Затем 21-летний мужчина начал стрелять.

Против задержанных открыли уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Им планируют предъявить обвинение, после чего попросят суд избрать меру пресечения.