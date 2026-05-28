В Новосибирске школьник на самокате травмировал пенсионерку

В одном из дворов Новосибирска школьник на самокате ударил пожилую женщину по голове. Пенсионерку с серьезной травмой доставили в больницу, сообщает Om1 Новосибирск .

Инцидент произошел у подъезда жилого дома. По словам очевидцев, подросток катался на самокате и внезапно наехал на пожилую женщину. Удар пришелся в голову, после чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

На место вызвали скорую помощь. Пенсионерку госпитализировали с травмой головы.

Жители дома утверждают, что подросток ранее вел себя агрессивно во дворе: переворачивал мусорные баки и ломал детские игрушки. По их словам, они обращались в подразделение по делам несовершеннолетних, однако это не повлияло на его поведение.

Соседи также заявили, что мать школьника, прибывшая на место происшествия, не поинтересовалась состоянием пострадавшей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.