В Новороссийске объявили опасность атаки морских БПЛА

Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров,
Происшествия

В Новороссийске объявили опасность атаки морских БПЛА, об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Угроза атаки безэкипажных катеров», — сказано в сообщении.

Жителям первой береговой линии рекомендовали укрыться в помещениях без окон.

Также действует запрет на съемку действий специальных и оперативных служб.