В Новороссийске объявили опасность атаки морских БПЛА
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров,
В Новороссийске объявили опасность атаки морских БПЛА, об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Угроза атаки безэкипажных катеров», — сказано в сообщении.
Жителям первой береговой линии рекомендовали укрыться в помещениях без окон.
Также действует запрет на съемку действий специальных и оперативных служб.