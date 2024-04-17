В Новокузнецке у машины отлетело колесо прямо во время движения
Фото - © Tahamie Farooqui/Unsplash.com
В городе Новокузнецке Кемеровской области автомобиль потерял колесо прямо по время движения по дороге, сообщает «Сiбдепо».
Видео, снятое на кольцевой автодороге Рембыта в момент оживленного автотрафика, ранее обнародовали в местных Telegram-каналах.
На кадрах видно, как внедорожник темного цвета на ходу теряет переднее колесо. Последнее укатывается вдаль, а автомобилист тормозит и останавливается.
После этого водитель покидает пострадавшую машину, выставляет аварийный знак и принимается догонять укатившееся колесо. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.