В Новокузнецке у машины отлетело колесо прямо во время движения

В городе Новокузнецке Кемеровской области автомобиль потерял колесо прямо по время движения по дороге, сообщает «Сiбдепо» .

Видео, снятое на кольцевой автодороге Рембыта в момент оживленного автотрафика, ранее обнародовали в местных Telegram-каналах.

На кадрах видно, как внедорожник темного цвета на ходу теряет переднее колесо. Последнее укатывается вдаль, а автомобилист тормозит и останавливается.

После этого водитель покидает пострадавшую машину, выставляет аварийный знак и принимается догонять укатившееся колесо. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.