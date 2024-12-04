В Новой Зеландии на берег выбросило 5-метрового кита, которого считали вымершим

На берега Новой Зеландии выбросило пятиметрового лопатозубого кита, вид которого давно считали вымершим. Его тело было передано ученым для проведения исследований, сообщает Mash .

Ученые намерены понять, сколько киту лет и как все это время ему удалось выживать.

Первые останки лопатозубого кита были обнаружены в 1872 году на острове Питт в Новой Зеландии, вторые — в 1986 году на острове Робинзона Крузо в Чили, а третьи — в 1950-х на прибрежном острове.

С тех пор остатков лопатозубого кита нигде не встречали, как и ни одного живого представителя данного вида млекопитающих.

Ранее рыб-каннибалов обнаружили в одном из озер на Камчатке. Некоторые особи гольцов, достигнув половой зрелости, переходят к каннибализму, что способствует их быстрому росту.