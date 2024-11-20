Рыб-каннибалов обнаружили на Камчатке

В одном из озер на Камчатке были обнаружены гольцы-каннибалы

В рамках исследований, проводимых на территории природного парка «Вилючинский», ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга в сотрудничестве с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, изучили два озера — Зеленое и Тополовое. В одном из этих водоемов были выявлены гольцы-каннибалы, сообщает Газета.ru .

Озера возникли приблизительно 2,5 тысячи лет назад из-за вулканической активности, представляя собой уникальную естественную лабораторию. В этих водоемах оказались изолированные популяции гольцов, которые являются потомками проходной мальмы, продолжающей нереститься в реках этого региона. Это создает возможности для сравнительного анализа скорости морфологической адаптации, генетического дрифта и естественного отбора в условиях, максимально приближенных к идеальным для такого рода исследований.

Исследования рыбы выявили интересные аспекты их поведения. Как отметила Дарья Паничева, заведующая лабораторией КамГУ им. Витуса Беринга, скорость смены поколений и накопление мутаций у популяций из озер Зеленое и Тополовое достаточно невысоки.

Тем не менее, некоторые особи, достигнув половой зрелости, переходят к каннибализму, что способствует их быстрому росту, хотя они пропускают несколько сезонов для размножения.

Ученые также изучили рыбу в озерах Медвежье и Верхне-Авачинское и обнаружили признаки параллельной эволюции.