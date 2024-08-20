В Новой Москве в лесу нашли останки человека, СК начал проверку

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту обнаружения в лесу человеческих останков, эксперты уже работают на месте страшной находки, сообщает ГСУ СК РФ по Москве в Telegram-канале .

На опубликованных кадрах видно, что человеческие останки нашли в овраге. На место возможного преступления уже прибыли эксперты, которые выполняют проверочные мероприятия.

Уточняется, что останки в лесу нашли 20 августа. Причина смерти человека, а также его личность и другие подробности случившегося будут устанавливаться в ходе доследственной проверки. Какое-либо решение будет принято на основе ее результатов.

В рамках установления всех причин случившегося планируют провести судебно-медицинскую экспертизу. Кому принадлежат останки — мужчине или женщине — пока также не уточняется.