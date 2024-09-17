В Новой Москве потушили загоревшийся частный дом

В горевшем частном доме в Новой Москве мог находится ребенок

Пожарные потушили загоревшийся частный дом в Новой Москве, там мог находится ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Двухэтжный дом горел в СНТ Маяк-Бурцево в понедельник. В здании обрушились кровля, перекрытия и стены.

"Со слов отца, в доме находился 7-летний ребенок. Глава семейства пострадал, его осматривают врачи", - сказано в сообщении ведомства.

Пожар ликвидирован, о судьбе ребенка информации нет.