В Новой Москве потушили загоревшийся частный дом
В горевшем частном доме в Новой Москве мог находится ребенок
Пожарные потушили загоревшийся частный дом в Новой Москве, там мог находится ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Двухэтжный дом горел в СНТ Маяк-Бурцево в понедельник. В здании обрушились кровля, перекрытия и стены.
"Со слов отца, в доме находился 7-летний ребенок. Глава семейства пострадал, его осматривают врачи", - сказано в сообщении ведомства.
Пожар ликвидирован, о судьбе ребенка информации нет.