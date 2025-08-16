В Новой Москве погиб 56-летний байкер, врезавшись в отбойник у заправки

Во второй половине дня 16 августа в Новой Москве погиб 56-летний байкер из Калужской области сербского происхождения. Мужчина не рассчитал расстояние и не смог войти в поворот у заправки, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что Предраг С. хотел заехать на заправку, чтобы пополнить бак мотоцикла марки Yamaha, но не смог войти в поворот и врезался в отбойник.

Пострадавшему байкеру пытались оказать помощь. Медики около часа старались его реанимировать, но ничего не получилось. Мужчина получил смертельные травмы и в итоге скончался.

Все обстоятельства аварии устанавливаются компетентными органами.