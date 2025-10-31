В Новой Москве 41 сотрудник МЧС борется с мощным пожаром

Вечером 31 октября в московское управление МЧС поступил сигнал о возгорании в районе Внуково, в поселке Пыхтино. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели, в настоящее время 41 спасатель борется с пламенем, сообщили в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.