В Новой Москве 41 сотрудник МЧС борется с мощным пожаром

Происшествия

Фото - © Фотобанк Лори

Вечером 31 октября в московское управление МЧС поступил сигнал о возгорании в районе Внуково, в поселке Пыхтино. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели, в настоящее время 41 спасатель борется с пламенем, сообщили в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем охвачена группа заброшенных одноэтажных строений, площадь пожара — 200 квадратных метров.

Пожарные бригады активно работают над тушением возгорания. На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвуют 41 сотрудник и 10 единиц спецтехники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.