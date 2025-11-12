В Новочебоксарске троллейбус на «зебре» сбил 10-летнего мальчика

Прокуратура Новочебоксарска взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с троллейбусом, который сбил 10-летнего мальчика на улице Винокурова. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале .

Предварительно установлено, что 12 ноября около 16:03 (мск) на улице Винокурова 10-летний ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий «красный» сигнал светофора. В этот момент его сбил проезжающий на «зеленый свет» троллейбус маршрута № 55.

Судя по видео с камер наблюдения, мальчик разговаривал по телефону в момент, когда шел по «зебре» на красный сигнал светофора и не заметил приближающийся транспорт.

По факту происшествия правоохранительными органами организована проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры города.

