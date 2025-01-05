«В номере живут мыши»: семьи москвичей отравилась на базе отдыха в Башкирии

Четыре семьи из Москвы, приехавшие на базу отдыха в Башкирии, отравились в первый день нового года. Им стало плохо после дегустации бесплатных угощений, сообщает SHOT .

Как рассказала одна из туристок Дана Г., она с семьей приобрела за 172 тыс. рублей путевку на 4 дня на горнолыжный курорт «Уязы-Тау» в городе Октябрьском. С ними отдыхать поехали друзья. Всего на базу отдыха прибыли 15 человек: восемь взрослых и семеро детей.

Гости из Москвы отметили, что при заселении подписали документы, где обещали уборку в номере проводить самостоятельно. Такой подход их сразу насторожил.

Родители добавили, что после заселения получили в подарок от гостиницы несколько головок фермерского сыра и запеченного гуся. Как подчеркнула Дана, проблемы у отдыхающих начались после угощения. У десятерых туристов поднялась температура до 38 градусов, а у детей были сильные рвота и диарея. Спустя ночь, отдыхающие выяснили, что в номере живут еще и мыши, животных засняли на видео.

Путешественники пожаловались, что их претензии руководство турбазы игнорирует. Их оставили без извинений и компенсации.

В ответ за запрос в администрации «Уязы-Тау» сказали, что их едой туристы отравиться не могли. Ведь такие угощения предоставлены в 12 домиков, а претензии были только у указанных семей.

На сегодняшний день столичная компания переехала к родственникам в Уфу. Они продолжают лечение, у некоторых из пострадавших все еще держится высокая температура. Туристы готовят коллективную претензию и иск в суд.