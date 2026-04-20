В Нижнем Тагиле подростки снова прокатились на крыше трамвая

Зацеперов заметили на маршруте № 10 у остановки «Энтузиастов» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подростки вновь устроили опасную поездку на «колбасе» трамвая. Их заметили на крыше вагона № 10 на остановке «Энтузиастов», сообщает tagilcity.ru .

Видео происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Очевидец заявил, что подобное «развлечение» в районе «Вагонки» стало привычным. По его словам, подростки осознают риск только после серьезных травм.

Госавтоинспекция напомнила, что зацепинг считается грубым нарушением правил дорожного движения. Полиция призвала свидетелей таких случаев пытаться остановить нарушителей и сразу сообщать о них в правоохранительные органы.

Правоохранители подчеркнули, что основная угроза — поражение электрическим током от контактной сети высокого напряжения. Опасность также представляют падение с движущегося транспорта, столкновение с мостами, опорами и другими препятствиями, а также ожоги от нагретых элементов. Резкое торможение или повороты могут привести к потере равновесия и тяжелым травмам.

