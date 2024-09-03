В Нижнем Тагиле 12-летняя школьница бесследно исчезла после смерти матери

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Около 4 суток ищут пропавшую 12-летнюю школьницу из Нижнего Тагила

Юная жительница Нижнего Тагила без вести пропала 31 августа. По словам ее отца, месяц назад девочка потеряла мать — та умерла от рака, сообщает «Царьград» .

Предварительно, ребенок отправился утром на прогулку, но домой так и не вернулся.

Сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что минувшей ночью на поиски 12-летней школьницы вышли более 50 человек.

«Среди них — сотрудники полиции и кинологи, добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“, поисковых отрядов „Скорпион“ и „Феникс“», — уточнили волонтеры.

Также ребенка пытались найти неравнодушные горожане. На данный момент какие-либо зацепки отсутствуют, местонахождение подростка устанавливается.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.