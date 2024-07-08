В Нижнем Новгороде женщина на самокате сбила прохожего

Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 800 рублей за то, что она сбила пешехода, когда каталась на электросамокате, сообщает «Нижегородская правда» .

Видео опубликовали в социальных сетях, на нем видно, как женщина наехала на пешехода. Он шел по тротуару около станции метро в Ленинском районе города.

22-летнюю нарушительницу оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

В Подмосковье же автомобилисты с начала года выплатили уже 942 тысячи рублей за парковку на газонах. Он составляет 1-5 тысяч рублей для граждан, 10-15 тысяч – для должностных лиц и 30-100 тысяч – для юридических. Информацию о нарушении можно сообщить через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Также в Подмосковье внимательно следят за правильностью парковки во дворах, так как нарушения мешают вывозу мусора и замедляют работу жилищно-коммунальных служб.