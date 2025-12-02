В Нижнем Новгороде задержали первого заместителя мэра Сергея Егорова

сегодня в 23:07

Вечером 2 декабря стало известно, что в Нижнем Новгороде по подозрению в превышении полномочий задержали первого заместителя мэра Сергея Егорова, сообщает Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, в отношении Егорова выдвинуты подозрения в злоупотреблении служебным положением.

На момент публикации заметки в здании городской администрации уже проведены следственные мероприятия, а сам Егоров дает показания. По предварительной информации, чиновника заподозрили в получении взятки.

С 27 сентября 2022 года Егоров был временно исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, а с 27 августа 2025 года он официально был утвержден в должности первого заместителя главы администрации.

До Егорова эту должность занимал Илья Штокман. Его уволили по обвинению в коррупции.

