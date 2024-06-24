В Нижнем Новгороде в говяжьей печени нашли опасные микроорганизмы

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В замороженной говяжьей печени, которая продавалась на полках магазинов в Нижнем Новгороде, выявили листерии — опасные микроорганизмы, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

14 июня в ходе лабораторной проверки образца говяжьей печени эксперты выявили в продукте листерию. Результаты исследований направили в Роспотребнадзор.

«Вероятность попадания листерий на любое пищевое производство постоянно остается высокой, а пути распространения листерий не всегда легко выявляются», — заключили в лаборатории.

Листерии — опасные микроорганизмы. Зачастую они размножаются в холодильниках и прохладных помещениях, где сыро и влажно.

По заявлению Роспотребнадзора, избавиться от листерии с помощью обычного моющего средства невозможно, так как бактерии образуют микроколонии с дополнительной оболочкой в царапинах, трещинах и на поверхностях.