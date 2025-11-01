В Нижнем Новгороде будут судить водителя каршеринга, насмерть сбившего пешехода

Водитель каршеринга, по вине которого погиб пешеход в Нижнем Новгороде, предстанет перед судом, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло 20 июля 2025 года возле дома № 16 на проспекте Ленина. 27-летний мужчина, приехавший из Ивановской области, в пьяном виде сел за руль арендованного автомобиля и совершал опасное вождение по городу.

На проспекте Ленина он потерял контроль над авто и выехал на тротуар на дороге-дублере, где находились пешеходы. Один из них успел увернуться, но второй, 25-летний житель Нижнего Новгорода, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался прямо на месте происшествия.

Дело передано в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода для проведения судебного разбирательства.

