В Нижегородской области задержали супружескую пару с килограммом мефедрона

В Балахнинском округе была задержана супружеская пара, перевозившая значительное количество наркотиков в своем автомобиле, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Проверяя «БМВ» 8 декабря, инспекторы заметили у женщины-водителя признаки наркотического опьянения. Она отказалась пройти медосвидетельствование, а ее муж попытался дать взятку в размере свыше 180 тысяч рублей. Полицейский, отклонивший предложение, сообщил о происшествии в следственные органы.

При составлении протокола неподалеку от машины была найдена упаковка, от которой пытались избавиться нарушители. Экспертная проверка показала, что внутри находился мефедрон весом 1060 граммов. В ходе обыска их дома обнаружили 20 пластиковых баночек с порошками и растительным веществом, а также два свертка с непонятным содержимым. Изъятые вещества отправлены на экспертизу.

В отношении пары возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.